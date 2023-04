Sky: Children of the Light (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), le très beau jeu de thatgamecompany, accueillera bientôt la saison du Passage, qui sera active du 17 avril au 25 avril. Le pitch de cette saison : « Aventurez-vous dans le crépuscule et rencontrez quatre jeunes Esprits sur l’île de l’Aube. Faites l’expérience de leurs souvenirs alors que chacun apprend à naviguer en chemin vers sa communauté et, en cours de route, récupérez des bougies saisonnières pour améliorer les expressions et déverrouiller une gamme d’objets, notamment des tenues, des capes, des coiffures et un instrument. Le Season Guide propose quant à lui des masques en échange de Bougies régulières, et deux Cadeaux Ultimes pour les détenteurs du Season Pass qui leur rapporteront des Cœurs de Saison. »

Sky : Children of the Light était notre jeu iPhone/iPad de l’année 2019

Le jeu proposera aussi des quêtes saisonnières qui pourront être complétées indépendamment avec des rituels organisés à intervalles réguliers par des groupes plus larges de « Skykids ». Pour rappel, le pass saisonnier est disponible à 11,99 euros (ou trois pass de saison pour 23,99 euros). Chaque détenteur d’un abonnement de saison recevra 30 bougies de saison en prime.