C’est une énorme anomalie que vient ENFIN de corriger Apple. macOs 13.3 met en effet un terme au gros bug des unités de stockages externes invisibles dans le bureau et le Finder. Les disques durs externes , clefs UBS ou SSD externes étaient jusqu’ici reconnus dans l’utilitaire de disque (et fonctionnaient sans problèmes notables) mais ces mêmes unités de stockage n’apparaissaient plus dans le Finder ou sur le bureau (à moins d’un formatage de l’unité avant sauvegarde, ce qui est contraire à toutes les règles de bonne ergonomie).

Ce soucis de visibilité plus que gênant était tout de même présent depuis le lancement de macOS Ventura, ce qui toute considération faite était carrément honteux pour une entreprise comme Apple. macOS 13.3 remet donc les choses à leur place et les utilisateurs pourront enfin gérer leurs unités externes à partir du Finder, ce qui est souvent la façon la plus pratique de faire dès lors que l’on transfère des fichiers de ou vers l’unité de stockage externe.