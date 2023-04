watchOS 10 ne se contenterait pas d’un ravalement de façade, et si l’on en croit les sources les mieux informées c’est avant tout l’interface qui profiterait le plus de ces évolutions. Le créatif Parker Ortolani s’est lancé une nouvelle fois dans la réalisation d’un concept d’interface qui changerait de l’ordinaire, et le contrat est rempli haut la main : ce watchOS 10 imaginaire dévoile tout de même une belle idée d’écran d’accueil, avec des apps et des widgets parvenant à cohabiter dans le petit écran de l’Apple Watch.

What if watchOS deemphasized launching apps and introduced a new more customizable home screen with widgets and live activities, a fresh take on the glances and dock ideas… pic.twitter.com/EsSt5vOPQw — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 9, 2023

here's another example, but instead of a mix it's all widgets and live activities – effectively transforming the home screen into glances https://t.co/okJnLVhFTI pic.twitter.com/9rnWABjwaa — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 9, 2023

Pas de grille ici mais une sorte de menu déroulant vertical contenant des icones d’apps, des widgets ou des Activités en Direct. Et bien entendu, l’agencement de ce ruban serait entièrement paramétrable. On note que les widgets peuvent afficher des contenus dynamiques mis à jour plus ou moins régulièrement, à l’instar de ceux d’iOS. Voilà qui nous change de la sempiternelle grille d’icônes et qui rapprocherait toujours plus l’interface de l’Apple Watch de celle de l’iPhone.