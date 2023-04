Le site Variety a proposé à une quarantaine de professionnels du cinéma (réalisateurs, techniciens, scénaristes, producteurs) de donner leur avis sur les plateformes de streaming actuellement disponibles et à la surprise générale, Apple TV+ est globalement plutôt apprécié. La plateforme d’Apple est louée pour son design et son interface séduisante, sa curation, mais récolte des reproches concernant le contenu proposé en vrac dans l’app Apple TV, qui ne fait pas assez la distinction entre les contenus payants (achat ou location) et ceux directement accessibles via les différents abonnements contractés.

Les conclusions pour Apple TV+ restent cependant plus mesurées que les avis adressés à Netflix et à Disney+. La marque au N rouge bénéficierait de l’interface la plus claire et des meilleurs doublages (pas en France, pas en France…) mais sa curation pour les contenus personnalisés resterait erratique. Carton plein ou presque pour Disney+, qui se distingue par son interface « claire » et ses catégories thématiques (Marvel, Pixar, etc.). En revanche, c’est la cata pour Amazon Prime Video, qui à l’instar d’Apple Tv+ ne distingue pas bien les contenus payants de ceux accessibles via l’abonnement, sans oublier une interface extrêmement brouillonne.