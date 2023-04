Depuis le mois de février dernier, Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, a commencé à vendre ses parts de TSMC, le fabricant taïwanais de puces pour iPhone, et ce quelques mois seulement après avoir acheté de gros volumes d’actions cette société. En 2022, Buffet avait racheté pour 4,1 milliards de dollars d’actions TSMC, un investissement massif qui a été réduit à peau de chagrin en quelques semaines à peine : en février dernier, 85% des actions de TSMC avaient été remises sur le marché par Berkshire Hathaway, et la quasi totalité des actions restantes ont suivi le même chemin sans retour il y a quelques semaines à peine.

L’investisseur milliardaire estime malgré tout que TSMC reste une entreprise très bien gérée, mais la montée inquiétante des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine font peser un risque sur ses investissements. La vente massive et rapide d’actions reste une décision rare chez Berkshire Hathaway, le fond d’investissement ayant la réputation de placer ses billes sur le long terme, comme cela est d’ailleurs le cas pour le gros volume d’actions AAPL détenu par Berkshire Hathaway. Pour rappel, TSMC est l’unique fabricant des puces Ax et Apple Silicon des iPhone/iPad et des Mac.