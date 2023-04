Sorti en 2001 sur PlayStation 2 puis en 2004 sur Xbox et GameCube, Baldur’s Gate – Dark Alliance est devenu rapidement une référence du A-RPG « taillé » pour la console (moins RPG et plus action que son illustre prédécesseur de 1999) une référence désormais disponible sur iOS (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad). Cette version mobile n’a rien perdu de son charme, et le lore de Dungeons & Dragons suffit à nous emporter dans l’aventure. A noter que cette version du jeu est la version remaster plus récente, qui bénéficie de graphismes un poil améliorés.

Le joueur démarre le jeu en choisissant entre trois personnages, Adrianna, Vahn, ou Kromlech ; dès le début de l’histoire, le personnage choisi se fait violemment attaquer par la guilde des voleurs dans la ville de la Porte de Baldur. Laissé pour mort et heureusement secouru par les gardes de la ville, notre héros va trouver refuge à la Taverne du chant de l’elfe. Une fois requinqué, il fera tout pour se venger. S’en suit une série de rencontres, pour la plupart belliqueuses, dans une ambiance de dungeon crawler plus que de RPG fantasy au sens strict, mais l’essentiel est bien là. Une très belle surprise.