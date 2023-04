Swiftkey (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) , le clavier ergonomique de Microsoft, est désormais dopée à GPT AI, qui n’est autre que la version encapsulée de ChatGPT. Compatible avec toutes les apps qui acceptent les claviers tiers, Microsoft SwiftKey Keyboard permet donc d’accéder à la nouvelle version du moteur de recherche Bing, qui fonctionne de pair avec GPT AI depuis déjà plusieurs semaines.

Trois grandes fonctions profitent de ces avancées, le Chat, la Recherche et le Changement de ton. Le Changement de ton, sans doute la nouveauté la plus spectaculaire, permet de personnaliser le texte écrit en fonction du type de communication souhaité (corporate, amical, etc.). Un véritable soutien à la rédaction en somme, et avec une rapidité de traitement suffisante pour améliorer la productivité.

Quant au chat et à la recherche, il s’agit ici d’une extension qui permet de profiter des nouveautés de Bing directement dans l’interface. Déjà taillé pour la saisie prédictive rapide, Swiftkey devient encore plus incontournable avec cette nouvelle mise à jour.