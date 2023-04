Bloomberg l’affirme : 7% des iPhone commercialisés dans le monde ont été assemblés en Inde. Cette montée en puissance de la supply chain indienne est le résultat des lourds investissements Apple et de la pression constante de la firme de Cupertino sur ses fournisseurs. Apple a dépensé plus de 7 milliards de dollars pour la production de ses iPhone en 2022, et une partie non négligeable de ce montant a servi à délocaliser une partie de production d’iPhone de la Chine vers l’Inde (et aussi vers le Vietnam). Les capacités de production d’iPhone en Inde ont fait plus que quadrupler en 1 an : en 2021, 1% seulement des iPhone produits dans le monde sortait des usines indiennes, contre 7% donc en 2022 !

Ce mouvement de vase communicant n’en est encore qu’à ses débuts : Apple espère en effet que d’ici 2025 (soit dans 2 ans à peine), l’Inde sera en charge de la moitié de la production d’iPhone à l’échelle mondiale ! Cet objectif semble loin d’être impossible au vu de la croissance exponentielle de la supply chain indienne.