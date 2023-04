Tristement connu pour ses nombreuses attaques par ransomware sur les plateformes Windows ou Linux, le groupe de hackers LockBit s’attaque désormais aux Macs ! Les experts de MalwareHunterTeam viennent ainsi de mettre à jour une version du code du ransomware spécifiquement « taillée » pour les Mac équipés d’une puce Apple Silicon (M1, M2, etc.). Plus précisément, le logiciel cible les Mac commercialisés depuis le mois de mars 2023 ainsi que les Mac PowerPC.

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) April 15, 2023