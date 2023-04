Si l’on en croit les bonnes sources de PatentlyApple, la firme de Cupertino pourrait bientôt commencer à fabriquer ses MacBook au Vietnam et en Thaïlande. Trois fournisseurs « inconnus » testeraient déjà la production de MacBook en Thaïlande, dont le taiwanais Quanta (qui a confirmé l’implantation de nouvelles usines en Asie du Sud-Est). Quanta disposerait ainsi d’une usine en Thaïlande dont le taux de rendement serait par ailleurs particulièrement élevé, une unité de production qui serait entièrement dédiée à la production de MacBook. Le conseil d’administration de Quanta aurait également adopté une résolution validant l’investissement de 50 millions de dollars pour la création d’une « filiale vietnamienne ».

La décision d’Apple de diversifier géographiquement sa supply chain s’inscrit dans une stratégie visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine et ainsi atténuer les risques associés aux tensions géopolitiques et à la guerre commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis. Apple a déjà commencé à transférer la production de certains produits, tels que les AirPod ou les iPhone, et chercherait donc désormais à étendre la production de ses MacBook au Vietnam et en Thaïlande.