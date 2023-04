The Centennial Case: A Shijima Story est sans doute l’un des meilleurs jeux FMV jamais produit. Disponible depuis l’an dernier sur PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch, The Centennial Case bénéficie en effet d’une réalisation tout à fait digne d’une bonne série moderne, de l’acting en passant par les dialogues, la photographie ou la mise en scène. Cette pépite éditée par Square Enix était annoncée depuis peu sur mobile, et l’éditeur japonais vient enfin de lâcher une date de sortie, soit le 25 avril prochain.



Conçu et Réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V, Your Name, Les Enfants du Temps), produit par Junichi Ehera (NieR Automata) et scénarisé par Yasuhito Tachibana The Naked Director) au sein du studio h.a.n.d. Inc., The Centennial Case: A Shijima Story raconte l’histoire de l’autrice de romans policiers Haruka Kagami, qui va être emmenée à enquêter sur de mystérieux ossements déterrés près de la demeure familiale. Problème, la maison de famille est considérée comme maudite suite à la série de meurtres qui se s’est déroulée dans ses murs sur une période d’un siècle.