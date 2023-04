Apple va rajouter une couche de cartographie en France afin d’améliorer l’affichage de certaines régions. Cette fois, il s’agira surtout de cartographier des zones piétonnes (rues piétonnes, parc, etc.), des données qui seront récoltées par des employés/prestataires équipés d’un sac à dos blindé de matériel de capture sophistiqué (caméras, LiDAR, capteurs divers). A noter que les régions concernées avaient déjà été cartographiées il y a deux ans par véhicule terrestre et aérien (vue satellite, FlyOver), mais il s’agit aussi sans doute d’améliorer certaines fonctions plus récentes de Plans (comme Look Around et son affichage à 360°).

Cette nouvelle phase de cartographie a démarré depuis lundi 17 avril en Auvergne-Rhône-Alpes, puis suivront les Hauts-de-France (12 juin au 21 juillet), la Nouvelle-Aquitaine (15 mai au 30 juin) et l’Occitanie (1er mai au 9 juin). La récolte des données se terminera donc le 21 juillet prochain avec les Hauts-de-France. Ne reste plus qu’à livrer enfin les cartes détaillées promises depuis des mois (et uniquement disponibles dans quelques grandes villes françaises), et Apple aura ENFIN rempli les promesses formulées lors du lancement chaotique de Plans. Mieux vaut tard que jamais…