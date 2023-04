Apple a mis en ligne son rapport de 2023 qui met en avant tous les efforts effectués pour tout ce qui touche l’environnement. Il s’agit d’un rapport publié une fois par an.

« Notre ambition d’atteindre la neutralité carbone est au cœur de tout ce que nous faisons », indique Apple sur son site. « Et d’ici 2030, tous les produits Apple seront fabriqués avec de l’énergie propre et encore plus de matériaux recyclés et renouvelables. La planète n’attend pas. Nous non plus ».

Grâce à une infographie interactive, Apple explique comment son plan en faveur de l’environnement s’est concrétisé en 2022 :

Récupération Plus de 40 000 tonnes de déchets électroniques ont été recyclées en 2022.

Matériaux 20% de tous les matériaux expédiés dans les produits l’année dernière provenaient de sources recyclées.

Fabrication Plus de 250 fournisseurs, représentant plus de 85% des dépenses directes de fabrication d’Apple, se sont engagés à utiliser 100% d’électricité renouvelable pour la production d’Apple.

Expédition Réduction de 80% des émissions liées à l’expédition du HomePod (2e génération) grâce à notre nouveau plan de transport.

Utilisation des produits Réduction de plus de 70% de la consommation moyenne d’énergie des produits depuis 2008.



Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales, profite de la publication du rapport de 2023 pour faire un commentaire :