A l’heure des IA-chatbots de plus en plus impressionnantes, Poe-Fast AI est un outil bien pratique : cette app (Lien App Store – Gratuit – iPhon/iPad) permet en effet d’interroger – de façon séparée ou simultanément – pas moins de 6 modèles de langages différents, soit Sage, GPT-4, Claude+, Claude-instant, ChatGPT (3.5) ainsi que Dragonfly. Posez une question sur le sujet de votre choix, et chacune de ces IA tentera d’y répondre au mieux de ses capacités.

Si GPT-4 est de loin le modèle de langage le plus évolué du lot, les alternatives proposées peuvent avoir leur mot à dire dans certains domaines. Ainsi Claude-instant a été conçu pour épauler les rédacteurs ou apprentis écrivains, Sage est multilingue, tandis que Dragonfly sait fair des réponses courtes et synthétiques (GPT-4 est parfois vraiment trop bavard). Mieux encore, l’app peut suggérer l’IA la plus à même de répondre en fonction de la requête formulée.

Cette app « tour d’horizon des chatbots » a déjà été téléchargée à plus d’un million d’exemplaires, preuve de la grande popularité de ces modèles de langage.