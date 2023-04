« Cole, un agriculteur sans histoire, tombe éperdument amoureux de la mystérieuse Sadie, mais découvre avec stupeur qu’elle est un agent secret. avant même un second rencart, Cole et Sadie vont être embarqués dans une aventure au delà des frontières lors de laquelle ils vont devoir sauver le monde ». Voilà le pitch de Ghosted, un film de comédie et d’espionnage d’1h56 qui tente clairement d’apporter le vent frais du divertissement tout public à Apple TV+. Ce long métrage de Dexter Fletcher ne se prend donc pas trop au sérieux, et bénéficie surtout d’un casting trois étoiles, avec notamment Ana de Armas (Blonde), Chris Evans ( Captain America, A Couteaux tirés) ou bien encore Adrian Brody (King-Kong, Le Pianiste). A noter que le scénario est l’oeuvre du duo Rhett Reese et Paul Wernick, à qui l’on doit les scénars rocambolesques de Deadpool et de Zombieland.



La qualité de production globale fait honneur à la réputation désormais bien établie d’Apple TV+ mais il reste encore à savoir si cette création tout public parviendra à attirer de nouveaux abonnés vers le service. Aux Etats-Unis, Apple TV+ vient de regagner un point de part de marché, à 6% de Pdm, très loin des leaders du secteur que son Amazon Prime Video et Netflix. Ghosted est immédiatement disponible sur Apple TV+.