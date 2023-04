Enfin de la vraie nouveauté sur Apple Arcade, et cette fois pas un éditeur de renom. Développé par The Label et édité par Team 17 (Worms, c’est eux), Summon Quest (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est un rogue-lite shooter à la direction artistique toute mignonette (mais il ne va pas falloir se laisser trop attendrir). Le joueur dirige les pas d’un petit héros (customisable) dans un univers coloré… mais létal ! Les combats au corps à corps sont ici mis de côté (ou presque), le gameplay étant plutôt de type « dual stick shooter ». Les boss ont d’ailleurs la fâcheuse habitude de vous envoyer des salves de projectiles à la façon d’un bon vieux shoot them up des familles…



60 niveaux et des dizaines d’ennemis différents attendent le joueur, qui peut aussi compter sur les talents déblocables en partie, ainsi que sur des compagnons que l’on pourra débloquer au fi de l’aventure. Le skill ne sera pas ici un barrage au plaisir du joueur : trois modes de difficultés sont ainsi proposé, Facile, Moyen, ou Extrême.