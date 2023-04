La fonction appel d’urgence par satellites d‘iOS 16 a déjà sorti de la panade (pour ne pas dire plus) un certain nombre de personnes, et l’histoire du jour confirme une fois encore qu’il s’agit bien d’une des nouveautés les plus intéressantes des derniers iPhone 14. La chaine d’info locale KUTV rapporte que 3 étudiants de l‘Utah pratiquaient une randonnée dans un canyon d’Emery County quand le groupe s’est retrouvé coincé dans une zone beaucoup plus humide du fait d’un changement météo soudain. La traversée du canyon the Squeeze « prend une journée entière et s’avère très difficile et dangereuse la nuit » précise le shérif du comté d’Emery.

« Nous soupçonnons que l’hiver très humide de l’Utah a quelque peu modifié la situation dans le canyon, ce qui a débouché sur un scénario beaucoup plus difficile que celui auquel nous étions préparés », a déclaré l’un des étudiants, Jeremy Mumford. Ce dernier a commencé à développé des signes d’hypothermie après avoir été coincé dans l’eau pendant plusieurs heures : « J’ai fait un choc hypothermique et j’ai commencé à paniquer et à geler, et ces deux-là m’ont vu et sont devenus très inquiets » a ainsi déclaré Mumford. Le groupe a ensuite atteint une autre zone encore plus profonde où l’eau atteignait le niveau de leur poitrine.

Coincés dans un canyon d’une profondeur de 500 pieds environ (152 mètres), incapables d’avancer, les 3 étudiants n’ont au d’autres recours que d’utiliser leur mobile pour appeler les secours. Sans signal réseau au fond du canyon, la situation semblait cependant inextricable, mais heureusement l’un des étudiants avait sur lui un iPhone 14 capable d’effectuer des appels d’urgence par satellites « En tenant le mobile en l’air nous avons pu capter un signal et faire le 911, et c’est que ce qui a sauvé nos fesses » conclut Jeremy Mumford. Forte des données de localisation fournies lors des appels de détresse, l’équipe de secours du SAR Rope Team a pu rapidement se rendre sur place et tirer les 3 jeunes de ce très mauvais pas.