Longtemps, les iPhone-users avaient la réputation d’être des acheteurs peu conscients des enjeux de la surconsommation, de l’obsolescence programmée voire même de l’avenir de la planète, tout à leur désir de s’acheter illico le tout dernier modèle d’iPhone. Ces à priori assez infamants ne résistent pas vraiment au réel : rares sont les iPhone à terminer à la benne, sans compter que l’iPhone domine très largement le marché du reconditionné. Si l’on en croit en effet Counterpoint, un smartphone reconditionné acheté sur deux en 2022 était un iPhone ! L’iPhone reconditionné progresse même sur un an (44% en 2021). Les concurrents d’Apple sont loin derrière : 26% du marché du reconditionné sont des Galaxy de Samsung et aucun autre fabricant ne dépasse même les 3% de ce marché spécifique !

Les iPhone reconditionnés progressent très vite dans les marchés en développement rapide, comme l’Inde. Le prix élevé des derniers modèles d’iPhone favorise en fait autant sinon plus le reconditionné que des achats basés sur la volonté de posséder le modèle le plus à la pointe à le plus cher. Le fait qu’Apple supporte les dernières versions d’iOS sur des modèles d’iPhone plus anciens favorise aussi les ventes en reconditionné. Les analystes de Counterpoint estiment que la tendance vers le reconditionné n’est pas prête de s’inverser, ce marché étant porté par des marché majeurs comme l’Inde, l’Asie du Sud-Est ou bien encore l’Afrique.