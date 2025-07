Apple poursuit en justice l’un de ses anciens ingénieurs, Di Liu, l’accusant d’avoir volé des informations confidentielles liées au casque Vision Pro pour les transmettre à Snap Inc., une entreprise concurrente dans le domaine de la réalité augmentée. La plainte, déposée le 24 juin 2025, affirme que Liu a téléchargé des milliers de fichiers internes sur son compte cloud personnel peu avant de quitter brutalement l’entreprise. Officiellement, Liu avait déclaré vouloir se consacrer à sa santé et à sa famille, mais Apple affirme que l’ingénieur avait déjà accepté un poste chez Snap — société mère de Snapchat et fabricante des lunettes connectées Spectacles — et surtout que ce dernier n’avait pas divulgué cette information, ce qui lui avait permis de conserver l’accès aux systèmes internes plus longtemps que le protocole ne l’autorise en cas de départ vers un concurrent.

Liu aurait copié des fichiers sensibles portant sur la conception produit, les tests, la stratégie de la chaîne d’approvisionnement et des fonctionnalités non encore dévoilées du Vision Pro. Une analyse forensique de son ordinateur professionnel montrerait clairement que l’ingénieur a sélectionné, renommé et transféré manuellement certains dossiers avant de supprimer toutes traces de ses actions. Bien que Snap ne soit pas directement mis en cause dans le procès, Apple souligne que les documents détournés sont étroitement liés aux responsabilités actuelles de Liu chez Snap. Sans surprise, Di Liu nie toute implication dans des activités conflictuelles. Apple demande à la justice d’ordonner la restitution des documents, l’inspection des appareils et comptes de Liu, ainsi que des dommages financiers pour violation de contrat et détournement de secrets industriels.