Apple a décidé de poursuivre Andrew Aude, un ancien employé qui est accusé d’avoir divulgué plusieurs informations confidentielles, dont certaines concernant le Vision Pro et l’application Journal sur iPhone.

Des fuites de produits Apple pendant cinq ans

Andrew Aude a rejoint Apple en tant qu’ingénieur logiciel d’iOS en 2016, peu après avoir obtenu son diplôme universitaire. Il travaillait sur l’optimisation des performances de la batterie, ce qui l’a rendu « au courant d’informations concernant des dizaines de projets les plus sensibles d’Apple », selon la plainte (via).

Le principal intéressé a utilisé son iPhone professionnel pour divulguer des informations sur plus d’une demi-douzaine de produits et de politiques d’Apple, et ce pendant une période de cinq ans. Il a notamment contacté un journaliste du Wall Street Journal en avril 2023 pour partager plein de détails sur l’application Journal, qui n’avait pas encore été officialisée par Apple. Le journaliste Aaron Tilley a ensuite publié un article avec les informations en sa possession.

L’application choisie pour discuter de manière sécurisée a été Signal. Andrew Aude aurait envoyé plus de 1 400 messages au journaliste du Wall Street Journal. Il aurait également envoyé plus de 10 000 messages à une journaliste de The Information et aurait même traversé le continent pour la rencontrer.

Une capture d’écran d’une conversation avec le journaliste du Wall Street Journal

D’autre part, la plainte indique que l’employé a divulgué en octobre 2020 des informations privées sur l’informatique spatiale, à savoir le Vision Pro, à une personne qui n’était pas un employé. Dans les mois qui ont suivi, d’autres détails ont été partagés.

Un procès est demandé

Apple estime que les actions d’Andrew Aude étaient « étendues et intentionnelles » et il aurait admis avoir divulgué des informations afin de « tuer » les produits et les fonctionnalités avec lesquels il était en désaccord.

Apple a découvert les pratiques de son employé à la fin de 2023. En novembre, il a été convoqué pour un entretien et a démenti avoir divulgué des informations. Mais Apple affirme que son employé s’est ensuite rendu aux toilettes et en a profité pour supprimer un maximum de preuves sur son iPhone professionnel, dont l’application Signal.

En décembre, Andrew Aude a finalement reconnu qu’il avait divulgué certaines informations sensibles, tout en affirmant qu’il n’avait fourni que des « aveux limités aux informations qu’il n’avait pas été en mesure de détruire ».

Aujourd’hui, Apple décide d’attaquer son ex-employé et demande un procès devant un jury et réclame des dommages-intérêts d’un montant supérieur à 25 000 dollars. La société dit avoir tenté de trouver un accord sans passer par la justice, mais Andrew Aude ne se montre pas coopératif.