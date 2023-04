Il y aura plusieurs nouveautés avec iOS 17 et l’une d’entre elles sera une application de journal intime, annonce le Wall Street Journal. Elle viendra ainsi concurrencer Day One et d’autres applications déjà disponibles sur l’App Store.

Apple a choisi Jurassic comme nom de code pour son application. Elle est conçue pour aider les utilisateurs à suivre leur vie quotidienne. Elle analysera le comportement des utilisateurs pour déterminer ce qu’est une journée typique, notamment le temps passé à la maison par rapport à celui passé ailleurs, et si une certaine journée a comporté quelque chose de particulier.

L’application devrait proposer une fonction pour détecter la proximité physique d’un utilisateur avec d’autres personnes, et Apple s’efforcera de faire la distinction entre les amis en dehors du travail et les collègues de bureau. Aussi, les documents consultés montrent qu’Apple veut que la protection de la vie privée et la sécurité soient au cœur de la conception de l’application. Par exemple, l’analyse de la journée de l’utilisateur se fera en local sur l’appareil. Les suggestions de journal resteront dans l’application pendant quatre semaines, puis elles seront supprimées.

D’autre part, l’application d’Apple sera plus poussée que les applications tierces disponibles sur l’App Store, notamment parce qu’elle aura plus d’accès (comme les messages et appels). Mais il est toujours question de le faire avec le respect de la vie privée.

Il n’est pour l’instant pas précisé si l’application de journal intime sera disponible dès le départ avec iOS 17 ou s’il faudra attendre une mise à jour. Concernant iOS 17, sa présentation aura lieu le 5 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023.