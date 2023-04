L’outil touchHLE de Hikari no Yume, qui permet d’avoir l’émulation d’applications iOS sur Mac et les PC Windows, a eu le droit à une version sur Android grâce au développeur ciciplusplus. Mais attention : il y a d’importantes limitations.

Le fait de proposer un émulateur d’applications iOS est tout sauf simple parce que le système d’exploitation d’Apple est conçu pour tourner sur des appareils avec une configuration spécifique. Des développeurs ont donc essayé de trouver une parade et cela implique notamment de s’appuyer sur de vieilles versions, quand iOS s’appelait iPhone OS. Il y avait moins de sécurité à l’époque.

touchHLE est donc capable de faire tourner de vieux jeux et de vieilles applications qui tournaient sur les iPhone. Cela inclut notamment Super Monkey Ball et Crash Bandicoot: Nitro Kart 3D. Mais comme dit précédemment, il y a des limitations. Par exemple, les applications ne fonctionnent que sur des puces dotées de l’architecture AArch64. De plus, cet émulateur iOS pour Android n’a pas été testé avec d’autres applications et jeux que Super Monkey Ball. Et bien sûr, vous devez disposer des installateurs originaux des applications que vous souhaitez exécuter.

C’est donc encore à la phase de test. Si l’aventure vous tente et vous souhaitez tester des applications iOS sur Android, rendez-vous sur GitHub pour en découvrir davantage. Et petit bonus : il est possible d’utiliser une manette Xbox.