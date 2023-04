The Centennial Case : a Shijima Story (Lien App Store – 19,99 euros – iPhone/iPad) est un jeu FMV (Full Motion Video) qui utilise donc des séquences filmées comme mode de représentation, le joueur ayant à faire des choix pour avancer dans l’histoire et passer à la séquence suivante. Avec sa réalisation digne d’une série Netflix (d’une bonne série s’entend), sa belle BO et son intrigue sophistiquée, The Centennial Case : a Shijima Story s’inscrit d’emblée comme une référence du genre, ce qui explique l’excellent retour critique du titre depuis sa sortie l’an dernier sur PS4, PC et Nintendo Switch. Le jeu est en fait disponible depuis hier dans l’App Store, avec un jour d’avance sur le calendrier.



Conçu et Réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V, Your Name, Les Enfants du Temps), produit par Junichi Ehera (NieR Automata) et scénarisé par Yasuhito Tachibana The Naked Director) au sein du studio h.a.n.d. Inc., The Centennial Case: A Shijima Story raconte l’histoire de l’autrice de romans policiers Haruka Kagami, qui va être emmenée à enquêter sur de mystérieux ossements déterrés près de la demeure familiale. Problème, la maison de famille est considérée comme maudite suite à la série de meurtres qui s’est déroulée dans ses murs sur une période d’un siècle.