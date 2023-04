Les ventes d’AirTag et d’autres traceurs connectés s’envolent depuis la reprise des voyages longue distance et la « fin » de la pandémie. Si l’on en croit une étude menée par la société Circana, les ventes de ces traceurs ont augmenté de 63% aux Etats-Unis durant les mois de janvier et de février 2023, entrainant une augmentation du chiffre d’affaires de ce marché de 82% !

Pour Circana, la reprise des vols longs courriers explique ce rebond des ventes : plus de voyages signifie plus de bagages, et plus de bagages signifie que l’on achète plus de traceurs afin de « sécuriser » ces derniers durant le séjour dans une région ou pays étranger. La crise économique actuelle aurait du reste assez peu impacté le secteur du tourisme et des voyages, du moins aux Etats-Unis (le salaire moyen est aussi beaucoup plus élevé qu’en Europe, ceci explique sans doute cela).

Outre les traceurs, Circana note que la reprise des voyages a aussi un impact positif sur les ventes de casques audio, et de batteries portables.

L’AirTag est disponible à la vente sur Amazon, à l’unité (34 euros) ou par lot de 4 (109 euros).