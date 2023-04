Une page de l’histoire d’Apple vient de se tourner : le célèbre Palo Alto Research Center (PARC), que Steve Jobs avait visité en 1979 (et qui le convaincra de l’importance d’une interface 100% graphique) n’appartient plus à Xerox. Le fabricant américain d’imprimantes a en effet décidé de faire don du PARC à SRI International. Ce nom de société vous rapelle quelque chose ? C’est normal : SRI International n’est autre que l’entreprise – créée par l’université de Standford (d’ailleurs, SRI signifie Stanford Research Institute) – qui a mis au point l’assistant Siri (à l’époque cet assistant s’appelait CALO, pour Cognitive Assistant that Learns and Organizes).

Poussé à visiter le PARC Xerox par Jeff Raskins (qu’il virera d’Apple quelques années plus tard), Steve Jobs aura une véritable révélation face aux démos des ingénieurs de Xerox. Désormais, les prochaines machines d’Apple devaient être dotées d’une interface graphique pilotée avec une souris.

Le communiqué de Xerox :

« Xerox Holdings Corporation annonce aujourd’hui le don du Palo Alto Research Center (PARC) à SRI International, un institut de recherche à but non lucratif à l’origine de certaines des avancées technologiques les plus marquantes au monde. Cette décision permet à Xerox de se concentrer entièrement sur la fourniture de nouvelles innovations autour de ses propres offres de services d’impression, numériques et informatiques, tout en permettant à l’équipe PARC de rejoindre une institution de recherche de premier plan pour inaugurer sa prochaine évolution de croissance. »