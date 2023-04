L‘Apple Watch Pride Edition 2023 s’est dévoilée par inadvertance il y a quelques heures à l’occasion d’une mise à jour un peu hâtive d’un serveur web d’Apple. Le design de ce modèle est généralement dévoilé vers la mi-mai, mais le leak involontaire d’Apple a vendu la mèche un peu plus tôt que prévu. Apple a bien entendu retiré les images de l’Apple Watch Pride Edition, mais comme le dit l’adage « tout ce qui sort sur le web reste sur le web » (ou un truc dans le genre), et le leaker Aaron s’est empressé d’en publier les images sur son compte Twitter.

Here is your first look at the Pride 2023 Apple Watch Band and Apple Watch Face.

Found with the help of @nicolas09F9 pic.twitter.com/3Jb57OEjvW

— Aaron (@aaronp613) April 26, 2023