Si l’on en croit des sources proches de la supply chain, les fournisseurs de la firme de Cupertino se seraient mis en ordre de marche pour la production « de masse » du Reality Pro, le premier casque de réaliste mixte d’Apple. Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement affirme que GIA, une filiale de Foxconn, a démarré sa chaîne de production pour les lentilles du Reality Pro. Ces mêmes lentilles sont ensuite livrées à une autre société baptisée Lixun pour la phase d’assemblage.

Le site d’information Economic Daily News affirme en outre que la production en gros volume se poursuivra durant le troisième trimestre de cette année, ce qui confirme bien que le casque devrait bien être disponible à la vente à la rentrée de septembre-octobre ou au pire en toute fin d’année.

Pour rappel, le casque Reality Pro afficherait des specs très haut de gamme – dalle micro OLED affichante du 4K par œil, FoV de 120°, lentilles pancake, eye tracking/face tracking/body tracking/hand tracking, passthrough AR en couleur et relief 3D – et disposerait dès son lancement d’une large gamme de services adaptés (App Store, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music, iMessage, Plans, etc.). Le prix de ventes avoisinerait les 3000 dollars, sans doute nettement plus en euros. Le casque Reality Pro devrait être présenté en détails lors de la première journée du WWDC 2023, soit le 5 juin prochain.