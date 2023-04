Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de la saison 2 de sa série Harriet l’espionne. Elle fera ses débuts la semaine prochaine sur la plateforme de streaming.

Harriet l’espionne suit Harriet M. Welsch, une jeune fille de 11 ans au franc-parler et à la curiosité perpétuelle. Plus que tout, Harriet veut devenir écrivaine, et pour être une bonne écrivaine, elle doit tout savoir. Et pour tout savoir, elle devra espionner… tout le monde ! Cette saison, suivez Harriet dans ses efforts pour lâcher prise, grandir et célébrer le cadeau d’aujourd’hui.

Le casting vocal dans la version originale comprend Beanie Feldstein dans le rôle d’Harriet et Jane Lynch dans celui d’Ole Golly, à savoir la nounou d’Harriet. On retrouve également Kimberly Brooks et Charlie Schlatter en tant que Janie et Sport, les meilleures amies de Harriet, et Lacey Chabert en tant que Marion Hawthorne, la meneuse d’un groupe de filles populaires à l’école d’Harriet. On retrouve par ailleurs Crispin Freeman, Grey Griffin, Bumper Robinson, Jaeden Martell, Brad Garrett et Michelle Trachtenberg.

La saison 2 de la série Harriet l’espionne fera ses débuts sur Apple TV+ le 5 mai prochain. Il n’y a pour le moment pas d’information sur le nombre d’épisodes disponibles. Il y en avait 10 avec la première saison.