Le studio Snowman, à qui l’on doit les excellents Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey, vient de lâcher le tout premier trailer de leur prochain titre, Laya’s Horizon. Dans ce jeu d’aventure, qui nous fait pas mal penser à Sky: Children of the Light, le joueur dirige un personnage qui se déplace essentiellement en volant. Graphismes low poly, ambiance chill, on est bien dans un jeu Snowman. « Maîtrisez l’art de voler, plongez des montagnes, traversez les forêts et glissez sur les rivières pour débloquer de nouvelles capacités tout en explorant un monde vaste et paisible. » nous « pitche » le studio canadien.



Tout cela a donc l’air fort prometteur (comment pourrait-il en être autrement avec Snowman ?), et l’on sait désormais qu’il ne faudra pas patienter très longtemps pour en profiter puisque le jeu sera disponible sur iOS et Android dès le 2 mai prochain. Malheureusement, l’abonnement Netflix sera obligatoire car Laya’s Horizon a rejoint en effet le très riche catalogue de titres Netflix Games.