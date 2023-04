Si l’on en croit un un récent sondage de Counterpoint Research, l’Apple Watch affiche le plus haut niveau de satisfaction de tous les modèles de smartwatch. Le même sondage indique (à prendre avec des pincettes) que près de 80% des propriétaires d’iPhone (portant une smartwatch) disposent d’une Apple Watch. La Pixel Watch de Google fait aussi un carton puisque 71 % des utilisateurs d’Android qui achètent une smartwatch possèdent également une Pixel Watch.

L’étude de counterpoint porte aussi sur les fonctions des smartwatchs privilégiées par leurs propriétaires. Les utilisateurs les plus jeunes préfèrent les services de notification et de messagerie tandis que les propriétaires de smartwatchs plus âgés mettent davantage l’accent sur la santé. ces fonctions garantissent aussi le niveau de satisfaction général des utilisateurs de smartwatchs : plus de 70% des propriétaires d’Apple Watch seraient très satisfaits de leur montre connectée principalement à cause de ces fonctions intégrées.

Matthew Orf. analyste pour Counterpoint, fait le bilan de cette étude : « Notre enquête auprès des consommateurs confirme une hypothèse générale : les consommateurs achètent généralement leurs appareils dans le cadre d’un écosystème plus large d’appareils et de systèmes d’exploitation. Apple et iOS dominent le marché américain des smartphones, et les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles d’adopter d’autres produits Apple en raison de leur interopérabilité supérieure. »

Enfin, et toujours selon cette étude, 77% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient d’acquérir une Apple Watch. De bon augure par la part de marché d’Apple dans le secteur du wearable…