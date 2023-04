C’est un peu le syndrome Super Mario Bros. : Ghosted, qui est sans aucun doute le film le plus mal noté du catalogue Apple TV+ et qui a d’ailleurs été logiquement étrillé par la critique, bat tous les records d’audience sur Apple TV+. La comédie d’espionnage avec Chris Evans et Ana de Armas en vedettes est devenue le film le plus regardé par les abonnés Apple TV+ lors de son lancement. Dans les deux premiers jours qui ont suivi la diffusion du film sur la plateforme, Ghosted a ainsi attiré 328 500 spectateurs si l’on en croit Samba TV, une société qui analyse les audiences des médias américains.

Ghosted fait ainsi nettement mieux que Finch (228 500 spectateurs en deux jours au mois de novembre 2021), Spirited (174 000 spectateurs au mois de novembre 2022), Tetris (88 000 spectateurs au mois de mars 2023) ou bien encore My Mind & Me (78 000 spectateurs au mois de novembre 2022). Dallas Lawrence, Seniore Vice President de Samba TV a tenté d’expliquer ce succès dans les colonnes de Deadline : « Les vedettes stars Chris Evans et Ana de Armas dans le dernier film d’Apple TV + Ghosted ont aidé à propulser le film lui permettant de surpasser presque tous les autres premiers films d’Apple TV + au cours de l’année écoulée. Ghosted a liré la combinaison gagnante d’action – aventure pleine de romance et de drame, offrant quelque chose pour tout le monde »