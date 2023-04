Grand Mountain Adventure revient tout Schuss sur iOS et dans le service Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) . Ce jeu de ski n’est pas vraiment une simulation et propose plutôt un gameplay axé sur le plaisir pur de la descente. Deux boutons pour la direction, les deux appuyés ensemble pour accompagner un saut au dessus d’un rocher, et vous savez tout ce qu’il y a à savoir pour attaquer les nombreuses pistes mais aussi les segments hors pistes de ce titre très accrocheur et addictif.

La réalisation générale est d’un excellent niveau, les effets de poudreuse étant particulièrement réussis lors des descentes sur les segments les plus enneigés. Outre les descentes en ski, le jeu propose aussi du snowboard (la planche est planquée quelque part dans le jeu) ainsi que des épreuves alpines (slaloms, chrono, etc.). Le hors piste reste tout de même le gros morceau de choix avec ses environnements magnifiques et même parfois ses morceaux de bravoure, comme cette descente à tombeau ouvert afin d’échapper à une avalanche…