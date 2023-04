Apple continue de lâcher en accès libre quelques unes des séquences chantées de Schmigadoon!, sa série de comédie musicale avec Cecily Strong et Keegan-Michael Key en vedettes. Place donc au morceau « It’s My turn Now », chanté justement par l’actrice Cecily Strong. Comme le veut la noble tradition américaine des comédies musicales, c’est bien l’actrice qui pousse ici la chansonnette et non une doublure voix, ce qui inspire à minima le respect. Pour rappel, Schmigadoon! raconte l’histoire d’un couple qui se retrouve dans un univers étrange où la réalité se confond avec la comédie musicale. Les 5 premiers épisodes de la saison 2 de Schmigadoon! sont disponibles sur Apple TV+.

La firme de Cupertino diffuse la traditionnelle séquence de « bloopers » qui compile les ratés (plus ou moins drôles) du tournage du film Ghosted. Au moins sait-on que si l’alchimie entre Ana de Armas et Chris Evans n’est pas forcément évidente à l’écran, elle est tout de même réelle sur le plateau de tournage, ce qui est sans doute l’essentiel (c’est mieux de bosser dans la bonne humeur). Pour rappel encore, Ghosted est une comédie d’espionnage qui met en scène un couple improbable composé d’un jeune gars « random » (bon, pas vraiment « random » le physique du gars) et de la sublime Ana de Armas dans le rôle d’une espionne de choc. Le film est disponible sur Apple TV+