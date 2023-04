Il y a 20 ans pile, le 28 avril 2003 exactement, Steve Jobs annonçait l’iTunes Music Store et ses 200 000 morceaux disponibles. Comme souvent, la proposition d’Apple allait profondément modifier une industrie, cette fois l’industrie musicale. Avec son interface claire et son système de paiement intégré, l’iTunes Music Store allait rapidement ringardiser le CD. La triplette iTunes Music Store-iPod-MP3 restera indétrônable jusqu’à l’émergence des services de streaming qu’Apple a fait l’erreur ne pas anticiper (Apple Music est tout de même second de ce marché derrière Spotify).



La concurrence peinera à faire jeu égal avec l’iTunes Music Store : en 2008, Microsoft annoncera la fermeture de MSN Music, remplacé par un Zune Marketplace pas beaucoup plus reluisant. En 2013, Apple annoncera triomphant que 25 milliards de morceaux ont été achetés sur sa plateforme musicale de vente. 2 ans plus tard, Apple opèrera la bascule vers Apple Music, qui compterait aujourd’hui entre 60 et 70 millions d’abonnés… Le plus beau dans tout ça ? L’iTunes Music Store existe toujours (et oui…), même si Apple ne le met plus en avant !