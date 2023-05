Attention, risques d’addiction ! Peglin (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est le mariage improbable de Peggle et d’un roguelike dungeon crawler, soit une sorte de Pachinko au pays de la fantasy. Dans Peglin, le joueur dirige la destinée d’un petit héros tout vert et tout mignon qui devra se débarrasser des méchants qui bloquent sa route alors qu’il explore tous les recoins de la contrée (donjons, catacombes, forêts, chateaux, etc.). Le gameplay est particulièrement original puisqu’il faudra réaliser de bons scores à une sorte de jeu de Pachinko afin de se défaire des ennemis qui se dressent sur notre chemin. Les différents items et pouvoirs récupérés en route permettront en outre d’améliorer les scores ou d’influer sur le comportement de la bille. Voilà pour le principe, qui reconnaissons le est plutôt original pour un titre du genre roguelike.



Ce jeu à la DA toute mignonne était en accès anticipé depuis près d’un an sur PC. La version disponible sur mobile n’est pas encore tout à fait complète, mais c’est peu dire que son gameplay atypique s’avère totalement addictif. Une bonne pioche.