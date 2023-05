Apple et Google annoncent rejoindre une initiative qui a pour vocation de lutter contre le pistage non désiré d’individus avec des produits Bluetooth comme l’AirTag.

Un partenariat entre Apple et Google

Les deux sociétés rejoignent une proposition de spécification industrielle visant à lutter contre l’utilisation abusive des appareils de géolocalisation Bluetooth à des fins de suivi non désiré. Cette spécification, la première du genre, permettra aux appareils de géolocalisation Bluetooth d’être compatibles avec la détection et les alertes de suivi non autorisé sur les systèmes iOS et Android. Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee ont exprimé leur soutien au projet de spécification, qui propose des bonnes pratiques et des instructions aux fabricants, s’ils décident d’intégrer ces fonctionnalités dans leurs produits.

Ron Huang, vice-président de la division détection et connectivité d’Apple, déclare :

Apple a lancé AirTag pour donner aux utilisateurs la tranquillité d’esprit de savoir où se trouvent leurs objets les plus importants. Nous avons doté AirTag et le réseau Localiser d’un ensemble de fonctionnalités proactives visant à décourager le suivi non désiré – une première dans l’industrie – et nous continuons à apporter des améliorations pour garantir que la technologie est utilisée comme prévu. Cette nouvelle spécification industrielle s’appuie sur les protections d’AirTag et, grâce à la collaboration avec Google, constitue une avancée essentielle dans la lutte contre le suivi non désiré sur iOS et Android.

Pour sa part, Dave Burke, vice-président de l’ingénierie pour Android chez Google, indique :

Les traqueurs Bluetooth ont apporté des avantages considérables aux utilisateurs, mais ils présentent également le risque d’un suivi non désiré, ce qui nécessite une action à l’échelle de l’industrie pour le résoudre. Android a un engagement inébranlable pour protéger les utilisateurs, et continuera à développer des garanties solides et à collaborer avec l’industrie pour aider à lutter contre l’utilisation abusive des dispositifs de suivi Bluetooth.

Une intégration à venir dans iOS et Android

En plus d’intégrer les commentaires des fabricants d’appareils, l’apport de divers groupes de sécurité et de défense a été intégré dans l’élaboration de la spécification.

La spécification a été soumise en tant que projet Internet par l’intermédiaire de l’Internet Engineering Task Force (IETF), une organisation de développement de normes de premier plan. Les parties intéressées sont invitées et encouragées à l’examiner et à formuler des commentaires au cours des trois prochains mois. À l’issue de la période de consultation, Apple et Google s’associeront pour traiter les commentaires et publieront d’ici fin 2023 une version de la spécification relative aux alertes de suivi indésirables, qui sera ensuite prise en charge dans les futures versions d’iOS et d’Android.