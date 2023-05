Apple rend aujourd’hui disponible une mise à jour du chargeur MagSafe, avec le nouveau firmware 10M3761. Le précédent était numéroté 10M1821. Si vous jetez un coup d’œil depuis l’application Réglages, vous verrez la version 258.0.0.

Comme les mises à jour du firmware sont publiées discrètement, Apple ne fournit pas d’informations sur les changements. Nous ne savons pas quelles nouvelles fonctionnalités ou quels correctifs pourraient être inclus dans le nouveau logiciel.

Il n’existe aucune méthode particulière pour mettre à jour le firmware du chargeur MagSafe, si ce n’est qu’il doit être branché sur le secteur et qu’un appareil Apple doit être posé dessus. L’opération se déroule automatiquement en tâche de fond, sans que l’utilisateur soit prévenu.

Pour rappel, le chargeur MagSafe coûte 49€ (45,99€ chez Amazon) et propose la charge sans fil pour les iPhone et les AirPods. Il reste compatible avec la recharge Qi. Vous pouvez donc l’utiliser comme vous le feriez avec un chargeur certifié Qi afin de recharger sans fil votre iPhone 8 (ou modèle ultérieur) ainsi que les modèles d’AirPods avec boîtier de charge sans fil. Seuls l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro offrent ce mécanisme d’alignement magnétique.