Le 31 mai, Apple va ajouter le Thunderbolt Display, ainsi que l’iPad Air de première génération à sa liste des produits obsolètes, selon un mémo interne intercepté par MacRumors. Cette liste comprend des produits qui ont plus de sept ans et qui n’ont plus le droit à des réparations, que ce soit chez Apple ou des réparateurs agréés.

Le Thunderbolt Display est un écran qui a vu le jour en 2011. Il dispose d’une dalle de 27 pouces, se veut 1440p, comprend une webcam 720p, deux ports USB 2.0, un port FireWire 800, un port Ethernet 1 Gb/s et un port Thunderbolt. Apple a abandonné son écran en 2016, signifiant qu’il n’y a plus eu d’écrans Apple pendant plusieurs années. Son successeur, le Studio Display, est arrivé l’année dernière aux côtés du Mac Studio.

De son côté, l’iPad Air de première génération est sorti en 2013. La tablette, dont la commercialisation s’est arrêtée en 2016, a le droit à un écran de 9,7 pouces, la puce A7 et se veut 20% plus fine, 28% plus légère et avec des bordures d’écran 43% plus étroites que les précédents iPad.

Que faire si vous avez encore un Thunderbolt Display ou un iPad Air de première génération et que vous voulez le faire réparer ? Il ne faut pas traîner, vous avez jusqu’au 31 mai pour le faire. Après cette date, ce sera terminé.