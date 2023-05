Après un lancement en Corée du Sud, voilà qu’Apple Pay devient disponible au Guatemala et au Salvador. C’est actif dès maintenant, sans mise à jour particulière pour les utilisateurs.

Le support d’Apple au Guatemala et au Salvador est possible grâce aux banques locales Banco Promerica et BAC Credomatic. Les sites des deux banques ont été mis à jour pour confirmer la nouvelle. Apple a également mis à jour son site avec la liste des pays éligibles à son système de paiement sans contact.

Les clients de Banco Promerica et BAC Credomatic peuvent ajouter les cartes bancaires Visa et Mastercard afin d’utiliser Apple Pay. Il est possible d’ajouter une nouvelle carte en accédant à l’application Cartes (Wallet) sur son iPhone ou à l’application Réglages sur son iPad ou Mac. Pour les utilisateurs de l’Apple Watch, le processus est géré par l’application Apple Watch.

L’usage d’Apple Pay au Guatemala et au Salvador est identique à celui des autres pays. Il est possible de payer avec son iPhone dans une boutique physique, sur Internet ou dans les applications. L’Apple Watch peut aussi permettre de payer dans une boutique. Pour l’iPad et le Mac, l’usage se fait dans les applications ou sur le Web.

Selon le fabricant, Apple Pay est actuellement disponible dans 76 pays/régions.