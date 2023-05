Steve Wozniak n’est pas du genre à faire des amabilités inutiles. Le co-fondateur d’Apple et le créateur génial de l’Apple 1 n’a jamais hésiter à critiquer vertement les choix stratégiques de son ancienne société, une liberté de ton dont un autre géant américain vient de faire les frais : Tesla. Interrogé par un journaliste de CNN, Wozniak a déploré l’écart entre les promesses d’Elon Musk et la réalité : « J’ai cru ce qu’il a dit. Qu’une voiture se conduirait elle-même à travers le pays d’ici la fin de 2016… En fait, j’ai cru toutes ces choses, et ce n’est même pas proche de la réalité…. Mais nous attendons toujours que cela se produise, malgré le déploiement de ce que Tesla appelle le « Full Self-Driving », qui est tout sauf sécurisant ! ».



Et d’asséner impitoyable : « Si vous voulez une IA mal conçue et sujette à de nombreuses réclamations, et qui essaie de vous tuer à chaque occasion possible, achetez-vous donc une Tesla ! » . D’une façon générale, Wozniak se montre plus que sceptique concernant l’essor des IA : « Ces outils peuvent être utilisés par des personnes pour faire des choses diaboliques (Spams, Fake news, etc, Ndlr)« . Pour rappel, Steve Wozniak est l’un des signataires de l’appel à une pause dans les recherches sur l’IA, une tribune signée aussi par un certain… Elon Musk !

Le Woz a en revanche soigneusement évité d’aborder la problématique Twitter, avouant à son interlocuteur qu’il n’était presque jamais sur les réseaux sociaux.