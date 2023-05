Apple publiera les résultats de son second trimestre fiscal demain 5 mai. La firme de Cupertino tout comme les analystes s’attendent à une baisse sensible du chiffre d’affaires d’environ 5%, une baisse qui serait due principalement à une diminution des ventes de Mac et d’iPad. Apple aurait déjà anticipé les conséquences de ces résultats « mitigés », notamment sur le cours de l’action AAPL : la firme de Cupertino s’apprêterait à annoncer un énorme rachat d’actions, de quoi largement soutenir le cours et les dividendes et ainsi pousser les investisseurs à garder leurs actions AAPL (voire à en acheter encore plus) malgré des résultats un peu ternes (pour Apple).

Plusieurs analystes de Wall-Street estiment que le montant de ce rachat d’actions avoisinera les 90 milliards de dollars ; ce montant peut sembler énorme, mais il est en fait dans les « standards » de ce type de rachat concernant Apple : de 2012 à 2022, Apple a en effet dépensé plus de 572 milliards de dollars en rachats d’actions, plus que n’importe quelle autre entreprise dans le monde. On rappellera ici que Steve Jobs était opposé à ce type de manoeuvre financière, tout comme il était opposé au versement de dividendes.