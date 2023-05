Après une première session l’année dernière, Apple Music Live va faire son retour en 2023 et cela va commencer dès la semaine prochaine (10 mai) avec Ed Sheeran.

Retour d’Apple Music Live

La deuxième saison débutera par une performance d’Ed Sheeran à l’Eventim Apollo de Londres. Lors de ce concert intime, l’artiste présentera pour la première fois l’intégralité de son tout nouvel album « – » aux côtés d’un groupe de 12 musiciens, dont Aaron Dessner de The National.

Le concert d’Ed Sheeran sera diffusé le 10 mai à 21 heures (heure française) sur Apple Music. Il sera également possible de retrouver la performance sur Apple TV+. Et pour ceux qui ne seront pas disponibles à cette heure-ci, il sera possible de retrouver le concert en replay dès 22 heures.

« Je suis ravi de partager avec vous le spectacle que j’ai donné sur l’album Subtract », a déclaré Ed Sheeran. « J’étais très nerveux le jour J, car c’était la première fois que j’interprétais les titres du nouvel album. Le spectacle a été animé par Aaron et l’incroyable groupe, et c’était un honneur d’être à leurs côtés. C’était une soirée riche en émotions, mais je suis très heureux que nous ayons pu la documenter ».

« Nous sommes ravis de présenter ce programme Apple Music Live, qui offre une perspective tout à fait unique sur la façon dont l’un des musiciens les plus populaires au monde fait face à certains des traumatismes les plus lourds que l’on puisse imaginer. C’est un voyage plein d’émotions et d’introspection, mais aussi extrêmement enrichissant », a déclaré Matt Wilkinson, animateur d’Apple Music 1. D’ailleurs, Apple Music proposera le 9 mai une interview d’Ed Sheeran réalisée par Matt Wilkinson.

La première saison d’Apple Music Live a débuté en mai 2022 et a accueilli Harry Styles, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Alicia Keys, Wizkid, Luke Combs et d’autres artistes. Apple n’a pas encore annoncé ceux qui participeront à la deuxième saison.