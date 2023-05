World of Goo (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad), un immense classique indé, va refaire un tour sur iOS dans une version Remastered, une version qui une fois de plus sera uniquement disponible dans le catalogue de titres Netflix Games (il faudra donc être abonné Netflix pour en bénéficier). Disponible depuis une dizaine d’années dans l’App Store, World of Goo est un puzzle game qui repose essentiellement sur un moteur physique pointu, l’objectif étant de connecter les Goo, de petits êtres étranges, afin de créer des passerelles et autres structures qui leur permettront de passer les différents niveaux.



La version Resmastered de ce jeu culte bénéficiera de la sauvegarde dans le cloud, d’une meilleure réalisation globale (logique) et d’un affichage adapté aux grands écrans des iPhone modernes. Malheureusement, la sortie du jeu le 23 mai prochain sera accompagnée du retrait du Wold of Goo original sur iOS (que nous vous conseillons donc vivement de vous procurer si vous ne l’avez pas déjà). A noter que ceux qui possèdent déjà le jeu pourront toujours le retélécharger via l’App Store si besoin.