Niantic, le créateur de l’ultra populaire Pokémon Go (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) nous gratifie de son nouveau titre, Peridot (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), dans lequel le joueur doit prendre soin de petites bestioles affichables en AR à la façon d’un Tamagotchi 2.0. Il s’agit donc d’adopter un Peridot – Niantic précise que « Chaque Dot a un ADN unique qui le rend spécial et en fait un compagnon de route parfait » – de l’élever en lui faisant faire de petites activités, de le regarder grandir et changer de forme, puis de partir à l’aventure avec son Peridot, ce dernier pouvant bien bien sûr s’afficher en AR dans l’environnement réel par le biais de l’iPhone.

Il est possible d’adopter plusieurs Peridots (ou Dots), de « collaborer » avec d’autres joueurs pour faire se reproduire des Peridots et ainsi créer de nouveaux hybrides, le tout en suivant une mini-trame narrative qui n’est ici qu’un prétexte. Les Peridots peuvent être customisés et habillés, sans même parler des accessoires permettant d’agrémenter leurs activités quotidiennes, ce qui se traduit par un certain nombre de Starter Packs et de packs de niveaux tarifés de 9,99 euros à 34,99 euros (tout de même….). Une belle machine à monétisations indirectes…