L’iPad a pris un gros coup de grisou durant le premier trimestre de l’année en cours. Les revenus générés par la tablette d’Apple ont chuté de 13% durant la période, à 6,7 milliards de dollars. Malgré ces résultats pour le moins faiblards, l’iPad continue de dominer le secteur de la tablette dans son ensemble et accentue même son avance sur ses concurrents dans certaines zones géographiques. Mieux encore, et ainsi que l’avait confirmé Apple lors de la publication de ses résultats, la moitié des acheteurs d’iPad sur le trimestre ne possédaient pas d’iPad auparavant. Si l’on en croit les chiffres de Canalys, Apple aurait donc écoulé 12,3 millions d’iPad sur le Q1, soit une baisse des ventes de -17% par rapport au Q1 2022. La part de marché de l’iPad progresse tout de même un chouia, principalement grâce à une chute des ventes encore plus prononcée chez les concurrents.

Sur le Q1 2023, le marché de la tablette affiche des ventes globales inférieures à celles de la période d’avant la pandémie de Covid

Si Samsung et Huawei limitent la casse (façon de parler), Amazon voit ses ventes de tablettes chuter de 29,9% tandis que Lenovo accuse un énorme gadin (-37%). Apple vend toujours près de deux fois plus de tablettes que son concurrent direct Samsung, mais la firme de Cupertino pourrait bien faire face d’ici quelques trimestres à la première vague des tablettes pliables, une vague portée par une myriade de fabricants (Samsung, Microsoft, HP, Dell, Asus, Lenovo, etc…).