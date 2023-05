Foxconn est en phase avec la stratégie relativement récente d’Apple consistant à être moins dépendant de la Chine. La pandémie de Covid-19 ainsi que les tensions persistantes entre la Chine et les Etats-Unis ont convaincu la firme de Cupertino qu’il était temps de délocaliser l’appareil de production afin de se mettre à l’abri des prochaines crises à venir. En conséquence, les fournisseurs d’Apple dans leur ensemble ont entamé une grande migration de leurs unités de production. Pegatron, Wistron, TSMC et donc Foxconn n’ont de cesse d’annoncer de nouveaux points de chute en Inde, au Vietnam, voire aux Etats-Unis ou en Europe !

Cette fois, c’est au tour de Foxconn de s’étendre (de nouveau) en Inde et au Vietnam, d’une part avec l’acquisition d’une parcelle de terrain de 1,208 millions de mètres carrés à Devanahalli (près de Bangalore en Inde) et d’autre part avec le droit d’usage d’un site de 480 000 mètres carrés situé dans la province de Nghe An. Au vu des dimensions des parcelles choisies pour ces deux sites, nul doute que Foxconn y installera des usines de grande taille, à même donc de répondre à la demande toujours très forte pour les différentes devices pommés.