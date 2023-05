Apple travaille en ce moment sur un nouveau casque audio qui a pour nom Beats Studio Pro. L’information est cachée dans le code de la release candidate de macOS 13.4, proposée aujourd’hui par Apple pour les développeurs.

Selon le développeur Aaronp613, le casque Beats Studio Pro a pour identifiant A2924. De son côté, 9to5Mac publie une image du casque (trouvée la release candidate d’iOS 16.5) et annonce qu’Apple travaille avec Samuel Ross d’A-Cold-Wall pour ce modèle. Le site ajoute que le produit aura une meilleure réduction active du bruit et le mode Transparence. On peut aussi s’attendre à un port USB-C et une puce Beats personnalisée, mais ce n’est pas encore confirmé.

Exclusive: macOS 13.4 RC hints at a new « Beats Headset » with the A model A2924 It will be called Beats Studio Pro — Aaron (@aaronp613) May 9, 2023

Il est possible que le Beats Studio Pro soit une nouvelle version du casque Beats Studio 3. Ce modèle n’a pas été renouvelé depuis plusieurs années maintenant, on peut se douter qu’Apple veut le relancer avec plusieurs nouveautés et un nouveau nom. Pour information, il n’y a pas eu un nouveau casque Beats supra-auriculaire (c’est-à-dire que le casque se pose sur les oreilles, il ne les englobe pas).

Au vu de la présence dans macOS 13.4, on peut imaginer que la sortie aura lieu d’ici quelques semaines. Mais il n’y a pas de confirmation pour le moment. Apple l’annoncera probablement via un simple communiqué de presse, il serait étonnant que le groupe profite de la WWDC en juin pour dévoiler le produit.