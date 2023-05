Michael Brodkorb, un Américain vivant dans l’État du Minnesota, a été renversé par une voiture, alors qu’il se trouvait à proximité de son domicile. Il raconte que son Apple Watch a été un outil important puisque la montre a automatiquement appelé les secours.

L’Apple Watch à la rescousse

Il se trouvait dans son allée lorsqu’il a entendu une voiture bruyante à proximité. Il a fait quelques pas dans la rue pour aller voir ce qui se passait et a été heurté par cette voiture. Selon ses dires, le conducteur a continué à rouler et ne s’est pas arrêté pour vérifier s’il allait bien.

Au moment de l’impact, l’Apple Watch a détecté une chute brutale. Étant donné que Michael n’a pas été en mesure de répondre à la notification lui demandant si tout allait bien, l’Apple Watch a automatiquement appelé les secours et a envoyé un message à sa femme et ses enfants avec les données GPS.

« C’est un outil qui peut absolument sauver des vies », a déclaré Michael à CBS. « J’ai été choqué. Je veux dire, la force pure de ce que c’est que d’être percuté par un véhicule. L’Apple Watch savait que j’avais fait une chute brutale et que je ne réagissais pas dans un laps de temps donné, elle a donc appelé les secours. Je suis resté allongé et ma famille a dû venir me chercher. C’est un scénario difficile », a-t-il ajouté.

Il a été blessé aux côtes et au coccyx suite à cet incident. Il en a profité pour contacter Tim Cook, le patron d’Apple, pour lui expliquer ce qui s’était passé. Michael ne s’attendait pas à une réponse de sa part, mais il en a eu une. « Il m’a souhaité un prompt rétablissement et m’a fait savoir que c’est pour cela qu’ils conçoivent ce type d’appareil ».

Concernant le conducteur du véhicule, il s’agit d’un jeune homme de 17 ans. La police l’a interrogé et termine son enquête avant qu’une décision d’inculpation puisse être prise.