L‘iPhone domine le marché américain du smartphone, et ce n’est pas nouveau. Ce qui change en revanche, c’est le niveau de cette domination. Sur le Q1 2022, les ventes d’iPhone représentaient 49% de l’ensemble des ventes de smartphones aux USA, et sur le Q2 2023, ce pourcentage est passé à 53%. Counterpoint, qui rapporte ces chiffres, explique que ce gain (important) de part de marché est principalement dû aux switchers, soit des utilisateurs Android « déçus » qui ont préféré voir ailleurs si l’herbe était plus verte.

Plus fort encore pour Apple, l’iPhone est le seul à afficher une croissance de ses ventes. Samsung suit derrière avec 27% de Pdm (deux fois moins qu’Apple !), Motorola repasse en dessous la barre des 10% de Pdm (8%), tandis que TCL et Google sont désormais au coude à coude avec 2% du marché mobile. Apple continue donc de marcher sur l’eau aux Etats-Unis, une bonne santé sans aucun doute favorisée par la structure particulière du secteur de la consommation (salaires élevés, crédit conso faciles à obtenir, cashback, etc.).