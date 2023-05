Lost Words: Beyond the Page (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est l’un de ces jeux indé couverts de prix et de critiques élogieuses, qui nous fait le bonheur de passer du PC/consoles à nos iPhone. Dans ce titre à la DA inspirée, le joueur partira explorer un monde fantastique à l’aide… de mots ! Il faudra en effet parfois remettre les mots dans le bon ordre (entre autres épreuves « lettrées ») afin de progresser dans l’aventure. Alternant les phases de plateformes avec scrolling à défilement latéral et donc ces énigmes-puzzles basées sur les mots, Lost Words: Beyond the Page réussit un mixe inédit, le tout réhaussé par une DA vraiment magnifique et qui là encore se permet bien des audaces.



Le pitch du jeu : « L’aventure se déroule dans le journal intime d’une jeune fille nommée Izzy, qui livrera ses secrets à mesure que vous explorez une contrée fantastique où les mots détiennent un immense pouvoir. Animés par votre curiosité, le monde d’Estoria et la puissance qu’il renferme feront vivre à Izzy une aventure profondément personnelle et procureront une expérience inoubliable. »

A noter que Lost Words: Beyond the Page a été écrit par Rhianna Pratchett, à qui l’on doit déjà les trames scénaristiques des jeux Overlord, Mirror’s Edge ou bien encore Heavenly Sword. Bien pensé et cortiqué, Lost Words: Beyond the Page prouve donc, si cela était vraiment nécessaire, qu’un genre archi usé peut encore afficher de belles nouveautés de gameplay.